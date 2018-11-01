Срок для Багдасарян: в Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за езду без прав

МВД России предложило ужесточить санкции в отношении водителей, не имеющих права управлять автомобилем. Законопроект уже внесен в Государственную думу правительством РФ.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментариями к депутатам Госдумы, и парламентарии поделились своим видением того, как следует бороться с «бесправными» водителями.

Криминализация скорости

По мнению члена комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгения Марченко, ответственность за езду без прав следует ужесточить.

«Я полностью поддерживаю повышение санкций», — заявил депутат корреспонденту ФАН.

По словам Марченко, для тех водителей, которые являются злостными нарушителями закона, следует установить не только административную, но и уголовную ответственность.

«Для таких злостных нарушителей, как Мара Багдасарян, нужно вводить уголовную ответственность. Ее лишили прав, а она все равно катается на машине! — возмущается депутат. — Вот в ее случае, я считаю, нужно криминализировать это правонарушение».

Подобные правонарушения прекратятся лишь после того, как соответствующий состав преступления будет введен в российский Уголовный кодекс, считает Марченко. Таким образом, согласно предложению депутата, Маре Багдасарян может грозить не только необременительный штраф, но и реальный уголовный срок.

В тюрьму — на папиной машине!

При этом наказывать водителей, лишенных прав, следует сразу после первого инцидента незаконного появления на дороге, предлагает парламентарий.

«Если у человека — лишение прав, но он не осознал своей вины, не прочувствовал своей неправоты и снова садится за руль, снова подвергает опасности жизнь и здоровье других граждан, то уже с первого раза должна наступать уголовная ответственность», — убежден собеседник ФАН.

Однако предложение депутата касается только тех, кто уже был лишен права управления автомобилем.

«Бывает, подростки сели, прокатились на папиной машине без прав, — приводит пример Марченко. — За это привлекать к уголовной ответственности, конечно, нельзя».

Новые эмоции

В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагает расширить методы административного воздействия на нарушителей.

«Таких, как Мара Багдасарян, не остановит просто повышение штрафа, — поясняет депутат. — Они получают удовольствие от того, что снимают все это на видео и выкладывают в социальные сети».

Дело в том, что к нарушителям приковано общественное внимание: о них говорят федеральные каналы, за ними гоняются, их арестовывают и привозят в места принудительного задержания, продолжает депутат.

«Они получают от этого новые эмоции», — констатирует Нилов.

Поэтому для тех, кто ездит по дорогам, будучи лишенными прав или наказанными за «опасное вождение», необходимо административное наблюдение.

«Может быть, для таких злостных нарушителей, как Мара Багдасарян, нужно поставить в обязанность — ходить отмечаться у участкового. Они должны находиться на контроле», — предлагает собеседник ФАН.

Учиться у Запада

Инструментарий административного воздействия на несознательных водителей в целом должен быть расширен, рассуждает Нилов.

«В США наказывают даже за опасную езду — я уже не говорю о езде в пьяном виде. В обязанности водителей входит и переобучение, и беседа с психологом, и много других вещей, — приводит пример депутат. — Делается так, чтобы навсегда отбить желание вести себя на дороге противоправно и ставить под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения».

Подобные решения следует внедрить и в России, указывает депутат. Однако ориентироваться только на громкие случаи, описанные в СМИ, не следует, подчеркивает парламентарий.