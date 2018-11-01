Это только тизер: Климкин объяснил «смысл» санкций России против Украины

Киев, 1 ноября. Контрсанкции России в отношении Украины являются «попыткой влияния» на страну перед парламентскими и президентскими выборами. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, поверхностный анализ санкционного списка говорит о «попытке влияния» на Украину накануне выборов и после них. Климкин сравнил «российское воздействие» на выборы с сериалом.

«[Решение России] Это —не первая серия, это только тизер (рекламное сообщение, содержащее часть информации о продукте. — Прим. ФАН), — написал Климкин.

Напомним, что на Украине набирает обороты тема «российского вмешательства» в выборы. По словам экспертов, украинские власти попытаются, прикрываясь этой темой, закрыть ряд СМИ, симпатизирующих России, а также «снять с дистанции» ряд кандидатов на президентских и парламентских выборах.

Российские власти неоднократно заявляли, что все разговоры о вмешательстве России в дела Украины надуманы. Эксперты считают, что президент страны Петр Порошенко специально нагнетает ситуацию перед выборами, чтобы сохранить свой пост.

По словам президента Центра системного анализа прогнозирования Ростислава Ищенко, единственная возможность у Порошенко остаться у власти — это силовое решение вопроса. Поэтому на Украине регулярно поднимается тема «вмешательства России» в выборы.