Сбербанк оценил затраты россиян на оплату ЖКХ

Москва, 1 ноября. Российские граждане ежемесячно в среднем направляют около 11% расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг, при этом средняя сумма составляет около 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Выводы сделаны на основании проведенного экспертами банка исследовании при использовании данных от Росстата. Специалисты использовали показатели за прошедшие девять месяцев текущего года.

При этом отмечается, что больше всего средств на оплату ЖКХ тратят в Туве, расходы на оплату данных услуг составляют 24,5% от семейного бюджета, и в Камчатском крае – 16,3%. При этом жители столицы отдают за коммунальные услуги 13,9% от общего семейного дохода, а Санкт-Петербурга – 10,7%, следует из исследования экспертов Сбербанка.

В то же время установлено, что около 80% всех платежей за услуги ЖКХ россияне осуществляют в безналичной форме, поскольку такие расчеты на 1-2% дешевле наличных, объяснили в банке.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин призвал оперативно решать вопросы, связанные с задолженностью россиян по ЖКХ. Глава государства подчеркнул, что оставлять людей без тепла нельзя ни в коем случае.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о договорах по приборам учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, теперь отвечать за то, как работают приборы учета в сфере ЖКХ, установившие их компании будут в течение всего технологического цикла.