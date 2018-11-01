«Одноклассники» подсчитали, в каких регионах РФ больше тратят на штрафы ГИБДД

Москва, 1 ноября. Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, в каких регионах России больше всего тратят на штрафы.

Сотрудники компании проанализировали все транзации по штрафам ГИБДД в приложении соцсети, запущенном в сентябре прошлого года. Оказалось, что в Москве средний размер штрафа составляет 898 рублей, на втором месте находится Тюмень, здесь в среднем платят 458 рублей, на третьем месте — Красноярск со штрафом в размере 431 рубль.

Отмечается, что штраф частично можно погасить частично или полностью. Через приложение 17, 6% москвичей оплачивают свои штрафы, 6% штрафов приходится на жителей Краснодара, и порядка 4,8% — на екатеринбуржцев.

Известно, что москвичи чаще всего нарушают скоростной режим, далее идут штрафы за нарушение разметки и неправильное расположение авто на дороге. Ранее сообщалось, что в российской столицей в 2019 году установят еще около 400 видеокамер на аварийных трассах.