Западный рецепт: «Новая газета» и Коротков сотрудничают с экстремистским движением «Артподготовка»

«Новая газета» и ее «журналист» Денис Коротков прикладывают максимум усилий, чтобы избавиться от героя своего провального расследования — Валерия Амельченко. При этом выдумывают откровенный бред, лишь бы сделать из Амельченко козла отпущения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Член экстремистского движения «Артподготовка» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) Владимир Иванютенко, на которого в декабре прошлого года напали с ножом, по «случайному» стечению обстоятельств узнал в Амельченко нападавшего. Иванютенко заявился в полицию, попросил опознать «информатора» Короткова. Совпадение ли, что герой «Новой газеты» — одновременно и «нападавший» на Иванютенко человек?

«Все, даже самые мизерные, сомнения в том, что это тот человек, который на меня напал, развеялись», — сообщил Иванютенко «Новой газете».

«После этого я поставил в известность своего адвоката, и уже 29 октября решили подать заявление следователю, который ведет мое дело о нападении. Во время подписания протокола следователь вел себя по-хамски и не хотел вносить в документ фразу о необходимости задержания и опознания Амельченко, но в итоге ее туда вписали», — добавил Иванютенко.

Сотрудничество с радикалами

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил: в истории с публикациями в «Новой газете» главное — это то, что это «расследование» основано на чьих-то словах. Сначала это был сам Амельченко, который затем озвучил полностью опровергающую его слова версию о подкупе со стороны Короткова. Затем появляется история с нападением на активиста запрещенной в России «Артподготовки», что выглядит как попытка чем-то подкрепить изложенное в первоначальной публикации, не вызывающая особого доверия.

«Примечательно, что теперь помогать Короткову призван убежденный оппозиционер, радикал Иванютенко, мотивы которого могут быть не только материальными, но и идеологическими. Постоянно обвиняющие власти России, многих их сторонников в следовании «теориям заговора», либеральные медиа на наших глазах конструируют одну из таких теорий вокруг фигуры известного российского предпринимателя. Действуют они явно по западным рецептам демонизации фигур, например [американского президента] Дональда Трампа и [судьи Верховного суда США] Бретта Кавано, пользуясь при этом поддержкой настоящих экстремистов», — пояснил Сергей Простаков.

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН заметил, что позиция «Новой газеты» удивительна: держать сотрудников, имеющих связи с радикалами, и пропускать материал с заведомо ложной информацией.

«Если посмотреть глубже на Короткова, то получается, что он сотрудничает с «Артподготовкой», которые законодательно запрещены на территории России. И это никого не смущает — как минимум в данном издании. Возникает вопрос: а чьи интересы они отстаивают и насколько соблюдают закон? Ведь когда что-то идет не так, они сразу обращаются к закону и требуют, требуют, требуют. А ведь «Артподготовка» планировала террористический акт на Театральной площади в Саратове в ноябре 2017 года», — добавил Иван Аркатов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что «Новая газета» также постоянно подменяет понятия, называя настоящих экстремистов активистами.

«Сами обвинения Амельченко в нападении тоже вызывают вопросы, если вдуматься в показания. По его словам, обоим нападавшим на вид 40-45 лет, лица европейского типа. Первый крепкого телосложения, рост около 185 см. Второй худощавый, рост около 175 см. Серьезно? Он увидел в них Амельченко? Это же просто смешно. Амельченко дать 40-45 лет никак нельзя. Рост тоже вызывает вопросы. Все это попахивает откровенной заказухой от «Новой газеты». Они просто пытаются слить «информатора» и выйти из этой истории сухими из воды. Но на деле еще больше садятся в лужу», — заключил Иван Аркатов.

26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским. С иском об этом и о запрете движения в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края. «Артподготовка» планировала в Москве поджоги административных зданий в День народного единства.

Напомним, в начале октября Денис Коротков сообщил в полицию об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко. Якобы тот рассказывал ему о «грязной работе», которую якобы выполнял по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Правоохранители объявили Амельченко в розыск, но затем он сам явился в полицию и рассказал о незаурядных методах работы «Новой газеты» и ее сотрудников.

Амельченко поведал, что Коротков сам на него вышел и предложил заработать. Амельченко посулили 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись текст, написанный Коротковым. То есть «информатор» Короткова сам явился в полицию и дал показания против журналиста.