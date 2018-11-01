«Это фантастика какая-то»: эксперт объяснил, кто виноват в потере «Союза-ФГ»

Председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов рассказал о причинах разрушения ракеты «Союза-ФГ» во время полета 11 октября. По его словам, плохо сработала система разведения первой и второй ступени.

Нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета, именно в это время не сработал датчик ракеты и боковой разгонный блок, при отделении, ударил по центральному блоку, вскрыв бак с горючим. Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин, «боковой блок не отделился просто потому, что скрепляющий скобы болт был загнан между ними при помощи монтировки и кувалды».

«Для начала нужно понимать, что ракеты и разгонные блоки делаются в Самаре на заводе «Прогресс». Далее их по отдельности отправляют на Байконур, потому что они не пройдут по всяким габаритам, рельсам, тоннелям и т.д. А уже на космодроме, в монтажно-испытательном комплексе ракеты собирают воедино. Так вот, к главному двигателю, к главному стволу ракеты, при помощи специальных скоб присоединяются боковые разгонные блоки. Тут нужно представить себе скобу, в которую вставляется петля и затем затыкается пиротехническим болтом. После чего устанавливается датчик, отвечающий за все это дело», — поясняет эксперт.

По словам Галкина, датчик срабатывает на определенной высоте, он подает сигнал на пиротехнический болт, который взрываясь, разделяет разгонные блоки с основным корпусом ракеты.

«Болт вставляется в те скобы, о которых я говорил выше. И уже при сборке одну из скоб на ускорителе погнули. Ну, может, краном задели или еще чем, соответственно она стала кривой, и болт через нее не проходил. Сборщики, недолго думая, решили его туда загнать кувалдой. Соответственно, когда во время полета болт разорвался, скоба должна была отвести ускоритель в сторону от основного блока ракеты, но не смогла, так как была кривой. Одно другому помешало, и боковой блок ударил по центральному блоку ракеты, что привело к вскрытию бака и последующему разрушению носителя», — продолжил Галкин.

Собеседник ФАН уверен, что в сложившейся ситуации «вину несет сборщик, который при помощи грубой силы решил «починить» крепления бокового разгонного блока».

«Это говорит о низком уровне квалификации сборщиков. Причем уже не в первый раз подобное происходит, достаточно вспомнить как на ракете «Протон» перепутали полярность датчика угла, и вместо того, чтобы полететь вверх, ракета полетела вбок. Это фантастика какая-то, уму непостижимо. Это даже не саботаж, а элементарное раздолбайство и отсутствие должной квалификации. Но не стоит забывать, что рыба гниет с головы», — заключил научный обозреватель.

Как напоминает агенсттво Infox, 11 октября во время запуска пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур произошло отключение двигателей второй ступени, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 не пострадали.