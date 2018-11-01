Лавров объяснил, в каком случае Россия покинет Совет Европы

Москва, 1 ноября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с главой Совета Европы Турбъерном Ягландом сообщил, что уход России из состава организации произойдет в том случае, если другие страны-члены решает ее исключить. О содержании телефонных переговоров Лавров и Ягланда рассказал пресс-секретарь генсека организации Дэниел Хольтген.

«Лавров заверил Ягланда в том, что Россия хочет остаться в Совете Европе», — подчеркнул он.

Условием выхода России из Совета Европы глава МИД РФ обозначил решение других стран-членов исключить РФ, передает РИА Новости.

Как сообщает издание Infox.ru, в настоящее время в Совете Европы опасаются выхода России из организации и рассматривают вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине.

Напомним, 11 октября Ягланд заявил, что Россию могут исключить из организации, если Москва не возобновит выплату взносов в бюджет СЕ.