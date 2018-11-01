Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Лавров объяснил, в каком случае Россия покинет Совет Европы

62
0 Оставить комментарий

Лавров объяснил, в каком случае Россия покинет Совет Европы

Москва, 1 ноября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с главой Совета Европы Турбъерном Ягландом сообщил, что уход России из состава организации произойдет в том случае, если другие страны-члены решает ее исключить. О содержании телефонных переговоров Лавров и Ягланда рассказал пресс-секретарь генсека организации Дэниел Хольтген.

«Лавров заверил Ягланда в том, что Россия хочет остаться в Совете Европе», — подчеркнул он.

Условием выхода России из Совета Европы глава МИД РФ обозначил решение других стран-членов исключить РФ, передает РИА Новости.

Как сообщает издание Infox.ru, в настоящее время в Совете Европы опасаются выхода России из организации и рассматривают вопрос о снятии санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине.

Напомним, 11 октября Ягланд заявил, что Россию могут исключить из организации, если Москва не возобновит выплату взносов в бюджет СЕ.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое