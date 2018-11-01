Легендарная фитнес-тренер найдена мертвой в своем доме в США

Лос-Анджелес, 1 ноября. Легендарная фитнес-тренер Мэнди Блэнк, тренировавшая таких звезд, как Микки Рурк, Пол Шорли, Алекс Родригес и других, была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе.

К настоящему моменту, обстоятельства смерти неизвестны. Тело Мэнди Блэнк обнаружила домработница. 42-летняя женщина лежала в ванной.

Как сообщаете TMZ Sports, в доме не было найдено следов алкоголя или наркотиков. Также ничего не указывает на насильственный характер смерти.

Мэнди Блэнк — бодибилдер, спортсменка и гимнастка. В 1999-м году она стала самой молодой участницей, победившей на мировом первенстве Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.