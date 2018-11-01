Роспотребнадзор объяснил, чем рискуют посетители салонов красоты

Москва, 1 ноября. Роспотребнадзор советует посетителям центров и салонов красоты обратить внимание на стерилизацию приборов и сроки годности используемых мастерами материалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора призвали обратить пристальное внимание на то, как дезинфицируются инструменты, а также на сертификаты соответствия косметических средств и материалов.

«Парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации», — следует из сообщения ведомства.

Также эксперты сообщили, что для предупреждения распространения серьезных заболеваний: гепатита, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и прочих нужно проводить дезинфекцию и стерилизацию приборов и инструментов.

Кроме того, центр или салон обязан использовать чистый и индивидуальный комплект белья, в том числе речь идет об одноразовых шапочках и салфетках, передает телеканал «360».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мастер или косметолог должен старательно вымыть руки до и после обслуживания клиента. У каждого сотрудника должна быть при себе медицинская книжка.