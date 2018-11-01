В ЛНР обвинили ВСУ в намеренном нарушении «режима тишины» перед выборами в Донбассе

Луганск, 1 ноября. Командование Вооруженных сил Украины прилагает максимум усилий для того, чтобы ослабить контроль над соблюдением режима прекращения огня в Донбассе, и нагнетает обстановку с целью дискредитировать Народную милицию и руководство Луганской народной республики перед выборами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, украинская сторона намеренно заявляет о якобы многочисленных обстрелах со стороны ЛНР для того, чтобы поставить под сомнение соблюдение республикой заключенных соглашений о перемирии. При этом сами ВСУ обстрелы не прекращают, добавил подполковник.

«Мы отмечаем, что командование ВСУ в последнее время прикладывает максимум усилий для ослабления контроля нарушений режима прекращения огня в своих подразделениях, и даже в открытую говорит об открытии огня первыми», — указал он.

Напомним, выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября. Киев неоднократно подчеркивал, что не признает выборы в республиках Донбасса. В то же время в Госдуме РФ высоко оценили подготовку к выборам в ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине в 2014 году.

При этом в Кремле неоднократно отмечали, что вопрос статуса республик должен решаться между ДНР, ЛНР и киевскими властями, которые являются сторонами продолжающегося на юго-востоке Украины конфликта.