РЕН ТВ расскажет об аномальных явлениях на озере Байкал

Москва, 1 ноября. Журналист телеканала РЕН ТВ представит спецпроект «День космических историй», посвященный аномальным явлениям на озере Байкал.

Очевидцы утверждают, что видели в водах Байкала гигантских человекоподобных существ. Может ли на дне самого глубокого озера в мире оказаться база инопланетной цивилизации, ответит Игорь Прокопенко на РЕН ТВ.

Аномальные явления Байкала наблюдались и ранее. В 1982 году группа советских военных водолазов во время учений обнаружила несколько трехметровых существ, напоминающих людей. По словам историка Алексея Тиваненко, изучившего архивные материалы, эти существа были одеты в блестящие скафандры.

Они передвигались под водой без средств для дыхания. Однако при повторном погружении военные не смогли поймать загадочных гуманоидов. Почему военные скончались от неизвестной болезни спустя несколько дней после погружения, расскажет Игорь Прокопенко 4 ноября в 10.00 на РЕН ТВ.