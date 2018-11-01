Сирия накануне большой эскалации: США сохранили ИГ в Хаджине и вновь стравили Эрдогана и курдов

Обстановка на сирийско-турецкой границе серьезно обострилась ввиду возобновившихся столкновений между турецкой армией и союзными Анкаре боевиками с одной стороны и курдами с другой. В связи с этим Демократические силы Сирии (SDF) перебрасывают свои бандгруппы с юго-востока Дейр-эз-Зора в провинции Алеппо и Ракка. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который анонсировал новую широкомасштабную военную операцию против курдских формирований на севере САР, пообещав не допустить создания их «террористической структуры», начались удары, преимущественно из арторудий, по позициям Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи Кобани на северо-востоке провинции Алеппо.

В ходе одного из первых обстрелов были ликвидированы четыре радикала SDF и еще шесть получили ранения, передавало агентство Anadolu. Чуть позже атаки турецких сил параллельно стартовали в районе города Тель Абъяд, где столкновения, как передает в Twitter (@leventkemaI) военный источник, продолжаются до сих пор.

Другой местный источник в сети микроблогов (@UltimateFox61) передает, что ряд подконтрольных Анкаре бандформирований Сирийской свободной армии (ССА) завершают военную подготовку в южной приграничной турецкой провинции Шанлыурфа. Предполагается, что они уже очень скоро присоединятся к новой антикурдской кампании, возможной целью которой является Ракка.

Между тем отряды SDF в экстренном порядке перебрасывают силы из восточной части провинции Дейр-эз-Зор, где еще с прошлого года продолжается их операция против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), к турецкой границе. Официальный Twitter-канал (@SDF_Press_1) сообщил о приостановке борьбы с ИГ1 на юго-востоке САР, что, несомненно, на руку джихадистам, которые и без того в последние дни восстановили контроль над обширными районами.

По мнению публициста и востоковеда Андрея Онтикова, сохранение террористического анклава вокруг Хаджина является частью стратегии США и «Демократических сил». Об этом он заявил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«У меня ощущение, что этот шаг нужен прежде всего для оправдания продолжения военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии. Вторая причина передислокации сил YPG на север, конечно, — Турция. Если курды допустят, что Анкара и ее союзники займут эти регионы, то вернуть их потом для них будет практически невозможно. Последние стычки в Ракке и Алеппо, безусловно, напрямую связаны с недавними заявлениями Эрдогана о готовящейся кампании, поэтому столкновения на этом направлении, скорее всего, будут продолжаться и усиливаться», — предполагает наш собеседник.

Он также добавил, что очередная эскалация турецко-курдского конфликта в северных районах САР является прямым следствием американской политики.

«Этот сценарий развития событий продиктован действиями Вашингтона в САР. США поддерживают курдов, направляют на северо-восток своих военных, формируют там базы, посылают дипломатов и, главное, всячески одобряют подвижки Рожавы в сторону отделения от Дамаска. Это и различные местные выборы, и создание так называемого правительства для управления территориями к востоку от Евфрата. Американцы уже успели запустить множество процессов с целью оформления этого как бы федеративного региона», — подчеркнул востоковед.

Все это вызвало вполне ожидаемую реакцию со стороны Анкары, которая выступала против предоставления сирийским курдам даже просто культурной автономии, заметил Андрей Онтиков.

«Любая форма курдской независимости для турок абсолютно неприемлема. Поэтому инициированные Соединенными Штатами процессы на северо-востоке республики спровоцировали такую реакцию. Сейчас идет развитие полномасштабного наступления. Это происходит не впервые: до этого операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» тоже были ответом на американскую политику, направленную на эксплуатацию стремлений курдских лидеров к обособленности от Дамаска. Результатом таких действий США может стать только новый серьезный виток эскалации и напряженности в САР», — подытожил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.