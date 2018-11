Будут первыми кричать от ужаса: политолог предостерег США от выхода из ДРСМД

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи The Death of peace and security in Europe («Конец миру и безопасности в Европе») политолога Мартина Сиффа, опубликованной порталом Strategic Culture Foundation.

В декабре 1987 года я писал о встрече президента США Рональда Рейгана и лидера СССР Михаила Горбачева в Вашингтоне и о подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это было прекрасное время, и я очень рад, что застал его. В то время освещение дипломатии между ядерными сверхдержавами было настоящим удовольствием.

В обществе было ощутимое чувство оптимизма, вера в то, что обе стороны взяли на себя обязательство отказаться от значительной части своих смертоносных ядерных вооружений (что они и сделали) и снизить напряженность в Европе.

Переговоры о разоружении и подписание Договора о РСМД были важной предпосылкой окончания холодной войны. За подписанием этого документа последовали десятилетия стабильности в Европе.

Судя по заявлениям президента Дональда Трампа, он намерен вывести США из договора. Похоже, что он находится под сильным влиянием своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, чья ненависть к этому соглашению, как и ко всем соглашениям о контроле над вооружениями, всегда возобладала над здравым смыслом.

Члены Демократической партии в Сенате также не стремятся сохранить ДРСМД в силе. Сегодня каждый демократический сенатор на Капитолийском холме страстно стремится демонизировать Россию, используя воображаемые, фантастические преступления, которые заставили бы бывшего сенатора США Джо МакКарти покраснеть.

Нынешние сенаторы-демократы в Конгрессе, возглавляемые такими фигурами, как Бен Кардин из штата Мэриленд, по-видимому, направили все свои силы на то, чтобы спровоцировать полномасштабную термоядерную войну с Россией.

Они не только поддержали, но и настаивали на новом раунде жестоких финансовых санкций в отношении России. Эти меры имеют ясную цель разрушить экономику страны и создать почву для народных волнений и революции, которой так жаждет Запад.

От Вашингтона, который праздновал подписание Договора о РСМД в 1987 году, уже ничего не осталось. В те далекие времена политики США, по крайней мере, изредка советовались со своими европейскими «союзниками» и другими членами НАТО, которых они якобы защищали.

В заявлении Трампа о возможности выхода из ДРСМД не было никакого намека на то, что Вашингтон будет прислушиваться к мнению Европы по этому вопросу, хотя такой шаг в первую очередь ставит под угрозу выживание европейцев.

Осторожность и уважение, которое Вашингтон проявлял в отношениях с Москвой в 1980-х годах (или, по крайней мере, изредка проявлял), осталось в прошлом.

Идея о том, что отказ от ядерного оружия, растущее доверие и активный диалог между ядерными державами являются хорошими вещами, теперь отвергается как неолибералами, так и неоконсерваторами. Все они притворяются бесстрашными патриотами.

Однако они будут первыми кричать от ужаса, когда их собственные фантазии станут реальностью и в небо взлетят ядерные ракеты. Но к тому времени будет уже слишком поздно.