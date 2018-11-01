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Будут первыми кричать от ужаса: политолог предостерег США от выхода из ДРСМД

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«Будут первыми кричать от ужаса»: политолог рассказал о ядерной угрозе для США после выхода из ДРСМД

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи The Death of peace and security in Europe («Конец миру и безопасности в Европе») политолога Мартина Сиффа, опубликованной порталом Strategic Culture Foundation

Будут первыми кричать от ужаса: политолог рассказал о ядерной угрозе для США после выхода из ДРСМД

В декабре 1987 года я писал о встрече президента США Рональда Рейгана и лидера СССР Михаила Горбачева в Вашингтоне и о подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это было прекрасное время, и я очень рад, что застал его. В то время освещение дипломатии между ядерными сверхдержавами было настоящим удовольствием. 

В обществе было ощутимое чувство оптимизма, вера в то, что обе стороны взяли на себя обязательство отказаться от значительной части своих смертоносных ядерных вооружений (что они и сделали) и снизить напряженность в Европе.

Переговоры о разоружении и подписание Договора о РСМД были важной предпосылкой окончания холодной войны. За подписанием этого документа последовали десятилетия стабильности в Европе. 

Будут первыми кричать от ужаса: политолог рассказал о ядерной угрозе для США после выхода из ДРСМД

Судя по заявлениям президента Дональда Трампа, он намерен вывести США из договора. Похоже, что он находится под сильным влиянием своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, чья ненависть к этому соглашению, как и ко всем соглашениям о контроле над вооружениями, всегда возобладала над здравым смыслом.

Члены Демократической партии в Сенате также не стремятся сохранить ДРСМД в силе. Сегодня каждый демократический сенатор на Капитолийском холме страстно стремится демонизировать Россию, используя воображаемые, фантастические преступления, которые заставили бы бывшего сенатора США Джо МакКарти покраснеть.

Нынешние сенаторы-демократы в Конгрессе, возглавляемые такими фигурами, как Бен Кардин из штата Мэриленд, по-видимому, направили все свои силы на то, чтобы спровоцировать полномасштабную термоядерную войну с Россией. 

Будут первыми кричать от ужаса: политолог рассказал о ядерной угрозе для США после выхода из ДРСМД

Они не только поддержали, но и настаивали на новом раунде жестоких финансовых санкций в отношении России. Эти меры имеют ясную цель разрушить экономику страны и создать почву для народных волнений и революции, которой так жаждет Запад.

От Вашингтона, который праздновал подписание Договора о РСМД в 1987 году, уже ничего не осталось. В те далекие времена политики США, по крайней мере, изредка советовались со своими европейскими «союзниками» и другими членами НАТО, которых они якобы защищали.

В заявлении Трампа о возможности выхода из ДРСМД не было никакого намека на то, что Вашингтон будет прислушиваться к мнению Европы по этому вопросу, хотя такой шаг в первую очередь ставит под угрозу выживание европейцев.

Будут первыми кричать от ужаса: политолог рассказал о ядерной угрозе для США после выхода из ДРСМД

Осторожность и уважение, которое Вашингтон проявлял в отношениях с Москвой в 1980-х годах (или, по крайней мере, изредка проявлял), осталось в прошлом. 

Идея о том, что отказ от ядерного оружия, растущее доверие и активный диалог между ядерными державами являются хорошими вещами, теперь отвергается как неолибералами, так и неоконсерваторами. Все они притворяются бесстрашными патриотами.

Однако они будут первыми кричать от ужаса, когда их собственные фантазии станут реальностью и в небо взлетят ядерные ракеты. Но к тому времени будет уже слишком поздно.

Автор: Константин Смирнов
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