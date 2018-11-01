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ФСБ задержала в Крыму участника экономической блокады полуострова

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ФСБ задержала в Крыму участника экономической блокады полуострова

Симферополь, 1 ноября. Сотрудниками ФСБ в Крыму был задержан активист незаконного вооруженного добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который возглавляет один из организаторов энергетической и товарной блокад полуострова Ленур Ислямов, о чем сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Задержанным оказался 22-летний житель Кировского района Крыма. Правоохранительные органы установили, что данный мужчина был в составе батальона Челебиджихана и общественного формирования «Аскер», а также являлся активным участником «экономической блокады Крыма». Подозреваемый прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе.

Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, в апреле сотрудники пограничного управления ФСБ по Крыму задержали в поселке Ленино гражданина Украины за хранение оружия и наркотиков.

Автор: Тимур Румянцев
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