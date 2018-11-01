Путин заявил о необходимости совместных усилий для создания «соборного разума»

Москва, 1 ноября. Необходимы совместные усилия для объединения людей, консолидации работы гражданского общества и государства, заявил президента России Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Глава государства отметил, что фундаментальной основой для многополярного мира и отстаивания принципов международного права служит понимание сложности развития цивилизаций. Кроме того, добавил российский лидер, экономика, культура, наука, а также духовный и человеческий потенциал определяют «вес влияния» направлений развития в будущем.