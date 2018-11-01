Генпрокурор Украины объяснил свое появление в санкционном списке России

Киев, 1 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что появление его имени в санкционном списке России является попыткой «досадить» ему на международной арене. Об этом Луценко заявил, выступая в Львове.

«Думают ли они мне каким-то образом досадить в международном плане? Возможно. Но это не первый раз», — заявил генпрокурор Украины.

Он подчеркнул, что наличие его имени в этом списке говорит о том, что власти Украины «все делают правильно».

Напомним, в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации указа президента РФ Владимира Путина в связи с недружественными действиями Украины.

Российские ответные санкции включают запрет на вывод капиталов из России, замораживание имущества, ценных бумаг, денежных средств украинских компаний и граждан Украины. Россия готов отказаться от таких ограничительных мер, если Украина прекратит санкции в отношении России.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список физических и юридических лиц Украины, попавших под санкции РФ.