«Хочешь мира – готовься к войне»: в Раде призвали ответить России новыми санкциями

Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады Антон Геращенко призвал киевские власти ввести точечные санкции против российских чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

«Что делать Украине в ответ на пакет российских санкций? Око за око, зуб за зуб – нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина», — заявил Геращенко.

Депутат также призвал ввести ограничения против российских парламентариев, которые поддержали проведение референдума по вопросу о статусе Крыма. Геращенко подчеркнул, что якобы СБУ и СНБО владеют информацией о ходе голосования.

По мнению Геращенко, Украине не стоит ждать легкой победы, захвата Крыма и Донбасса.

«Хочешь мира – будь готов к войне», – написал депутат в Facebook.

При этом Геращенко добавил, что для тех чиновников, у которых нет собственности в России, Крыму или Донбассе, а также активов в российских банках, спецмеры РФ являются скорее символическими. Однако для тех, кто ведет коммерческую деятельность с Россией, ограничения могут стать серьезным ударом.

Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц Украины. Меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.

Медведев отметил, что ответные санкции РФ касаются граждан Украины и компаний, которые наносят вред России, украинского же народа спецмеры РФ в целом не коснутся.