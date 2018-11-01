Путин возглавил оргкомитет «Победа»

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин утвердил состав организационного комитета «Победа». Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, председателем оргкомитета снова стал российский лидер. Своим первым заместителем Путин вместо главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина назначил первого замглаву администрации Кремля Сергея Кириенко.

«Кириенко С. В. — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (первый заместитель председателя комитета)», — говорится в документе.

Пост заместителя председателя по согласованию сохранил за собой зампредседателя Совфеда Юрий Воробьев. Также заместителем был назначен зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов стал еще одним заместителем Путина в оргкомитете «Победа», а начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков стал ответственным секретарем.