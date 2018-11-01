«Роскосмос» показал видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер ракеты

Москва, 1 ноября. «Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер, установленных на ракете. Кадры появились в Facebook.

Ролик длится одну минуту 30 секунд. На кадрах видно, как ракета «Союз ФГ» набирает высоту. Также от ракеты отходят два боковых блока. Это происходит на 84-й секунде. Третий блок «Д» не смог отойти от ракеты.

Ранее сообщалось, что авария ракеты-носителя «Союз» в октябре произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты.

Ранее стало известно, когда к МКС запустят первый после аварии на «Байконуре» «Союз». Первый запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии на космодроме «Байконур» 11 октября назначен на вечер 16 ноября. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10​​​».

Ранее первый запуск планировали провести 18 ноября. Пуск «Союз-ФГ» станет первым после аварии 11 октября, когда ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10». На 119-й секунде запуска у ракеты отказал двигатель. Экипаж в составе космонавта Алексей Овчинина и астронавта Ника Хейга спустился на землю в аварийной капсуле. Экипаж в аварии не пострадал.