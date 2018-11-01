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Грузия продолжит закупать вооружение у США

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Грузия продолжит закупать вооружение у США

Батуми, 1 ноября. Глава министерства обороны Грузии Леван Изория заявил, что Тбилиси продолжит осуществлять закупки вооружения у США.

Министр напомнил, что в 2018 году состоялся первый этап поставок переносных противотанковых комплексов Javelin в Грузию. Позднее Изория провел встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которой глава Пентагона сообщил, что поставки американского вооружения свидетельствуют о высоком уровне доверия между Вашингтоном и Тбилиси.

«Господин Мэттис сказал мне, что подобные решения принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием. Исходя из этого мы продолжим приобретать у США вооружение другого типа», — заявил Изория в ходе выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.

Стоит отметить, что помимо Грузии закупки комплексов Javelin также осуществляет Украина. В конце апреля Киев получил первую партию противотанковых комплексов. При этом Минобороны Украины не уточнило объемы первой поставки. Согласно контракту, Украина получит 35 установок Javelin и 210 противотанковых ракет. Стоимость контракта составляет 47 миллионов долларов. При этом США запретили Украине использовать противотанковые комплексы Javelin в Донбассе, передает «ФедералПресс».

Автор: Артем Никулин
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