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Звезда «Голоса» скончалась от рака в 49 лет

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Звезда «Голоса» скончалась от рака в 49 лет

Вашингтон, 1 ноября. Финалистка американского шоу «Голос» Беверли МакКлеллан (Beverly McClellan) скончалась от рака в возрасте 49 лет.

«Она была окружена такой любовью и мы делились последними прекрасными днями. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Мы ценим всю любовь и весь тот позитив, который мы получаем от вас»,  — пишет в Facebook супруга певицы Моник.

Руководство шоу «Голос» тоже выразило соболезнования в связи со смертью финалистки.

«Если что и было сильнее голоса Беверли, то это ее сердце. Наши мысли остаются с ее семьей, друзьями и фанатами в это тяжелое время», — говорится в инстаграм-канале «Голоса».

В марте этого года МакКлеллан поставили диагноз — рак эндометрии. Злокачественная опухоль быстро распространилась на толстую кишку и мочевой пузырь.Как сообщает RT, женщина скончалась в окружении родных и друзей.

В 2011 году МакКлеллан привлекла внимание Адама Левина и Кристины Агилеры после ее выступления с песней «Часть моего сердца» (Piece of My Heart) на отборе. Впоследствии МакКлеллан присоединилась к команде Агилеры.

 

Автор: Антон Соколов
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