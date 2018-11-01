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Путин предупредил о последствиях русофобии и вмешательства в церковную жизнь

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Путин предупредил о последствиях русофобии и вмешательства в церковную жизнь

Москва, 1 ноября. Русофобия, вмешательство в церковную жизнь и пещерный национализм на постсоветском пространстве приведут к серьезным последствиям, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Глава государства отметил, что в настоящее время в ряде стран предпринимаются усилия, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и культурно-исторические пространства.

«Цель — создать разного рода безликие протектораты, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах», — подчеркнул российский лидер.

Путин предупредил о последствиях русофобии и вмешательства в церковную жизнь

Путин с сожалением заметил, что данная тенденция характерна сегодня и для постсоветского пространства. На пути к своей цели политики, по словам российского президента, не пренебрегают обращаться к таким методам, как «пещерный национализм, русофобия» и «беспардонное и грубое вмешательство в церковную жизнь».

«Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна», — резюмировал российский лидер.

В четверг в Кремле проходит XXII Всемирный русский народный собор под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2018 году организации исполняется 25 лет.

Автор: Василий Котов
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