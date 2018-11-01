США официально признались в атаке на российских журналистов

Вашингтон, 1 ноября. В руководстве США официально признались в попытках оказать давление на российских журналистов.

Как пишет газета The Washington Post, американские власти не стали отрицать атаку США на российских журналистов.

«Прямо сейчас проводят наступательные кибероперации», — подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, это необходимо, чтобы защитить выборы в стране от якобы иностранного вмешательства. При этом Болтон не уточнил, дают ли эти действия желаемый для Пентагона результат.

Хотя Болтон и не стал официально раскрывать характер проводимой спецоперации, известно, что этими задачами занимается Кибернетическое командование США. По некоторым данным, они рассылают российским журналистам сообщения о том, что их личности последних известны. По мнению американских военных, это своеобразное предупреждение не пытаться вмешиваться в американскую политику, которое нацелено на якобы «защиту неприкосновенности американского избирательного процесса».

«Наши противники знают об этом и понимают это», — подчеркнул Болтон.

Болтон подтвердил, что эти наступательные действия ниже уровня вооруженного конфликта — это не приведет к смертям, повреждениям или разрушениям, поэтому не «требуется подписи» от высокопоставленных должностных лиц, что обычно предшествует применению военной силы.

Кэйт Шарле, бывший чиновник Пентагона, заявила, что текстовое сообщение или сообщение на электронную почту не может считаться «наступательным действием». Однако электронный баннер или всплывающее окно с надписью «Мы наблюдаем за вами» следует трактовать как атаку.

Издание приводит мнение эксперта, который считает подобные действия неэффективными. Подчеркивается, что это часть более широкой стратегии Минобороны США, чтобы заставить изменить поведение тех, кто, по версии некоторых американских чиновников, вмешивается в американские выборы.

«Наша цель заключается не в том, чтобы вести неограниченную кибервойну. Наша цель — создать структуры сдерживания и заставить наших противников понять, что если они лично участвуют в кибератаках, то это нанесет им несопоставимый ущерб», — констатировал Болтон.

Как стало известно ранее, под атаки американских военных попали журналисты Федерального агентства новостей. На личную почту и телефоны к ним поступают сообщения, в которых содержится требование не лезть в дела США. При этом не раскрывается, каким же образом действия журналистов могли повлиять на результат выборов в Соединенных Штатах.

Редакция ФАН отмечает, что требование Кибернетического командования США «прекратить вмешиваться в дела других народов» выглядит вопиющей наглостью. В то время как США создали и оплачивают деятельность десятков организаций, которые действительно вмешиваются во внутренние дела других государств, включая Россию, российским журналистам пытаются закрыть рот шантажом и давлением со стороны военных.

Одно из таких сообщений пришло 30 октября на личный почтовый ящик генерального директора ООО «ФАН» Евгения Зубарева. Редакция ФАН обратилась к государственным органам России, которые должны защищать работу СМИ, с просьбой отреагировать соответствующим образом. ФАН отмечает, что подобные шаги США угрожают существованию независимой прессы. Редакция ФАН неоднократно подчеркивала, что ресурс не вмешивался в американские выборы и не имеет никакого к ним отношения.

Напомним, ряд политиков США утверждают, что некие «российские хакеры» повлияли на результаты выборов президента, на которых победил Дональд Трамп. Однако за весь период этих обвинений Вашингтон так и не смог представить ни единого доказательства. В Москве отвергают все обвинения, указывая на их голословность и абсурдность.