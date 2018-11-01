В Крыму спецмеры РФ назвали ответом на сумасшедшие решения Киева

Симферополь, 1 ноября. Специальные экономические меры России стали ответом на сумасшедшую политику украинских властей, заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Украина управляется извне, и простые граждане не понимают логику сумасшедших решений, которые принимаются по отношению к России и, в том числе, к Крыму», — сказал Константинов.

Глава парламента Крыма считает, что ответные меры на агрессивную политику Киева следовало принять еще давно. По словам Константинова, сейчас должен ставиться вопрос о признании легитимности украинского правительства.

«Все, кто сейчас у власти на Украине, — это майданщики», — считает глава законодательного органа полуострова.

Константинов подчеркнул, что именно нынешнее руководство страны организовало первый и второй майдан, участвовало в погромах и сожжении людей в Одессе, а также инициировало войну в Донбассе.

Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц Украины. Меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы России.