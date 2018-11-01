Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Роскосмос перепроверит две ракеты, аналогичные аварийному «Союзу»

32
0 Оставить комментарий

Роскосмос перепроверит две ракеты, аналогичные аварийному «Союзу»

Королев, 1 ноября. Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов сообщил, что на космодроме «Куру» и на «Байконуре» находятся две ракеты, аналогичные аварийному «Союзу», которые были уже собраны в «пакеты». По его словам, они будут разобраны и перепроверены.

В ходе пресс-конференции в Центре управления полетами Скоробогатов сообщил, что одна ракета находится на космодроме «Байконур» для обеспечения запуска транспортного грузового корабля «Прогресс», вторая проходит завершение подготовки в Гвианском центре.

Собранные ракеты будут перепроверены. 

«Речь идет о требовании дополнительной проверки, а не о подозрениях на наличие дефекта», о чем сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия по расследованию аварии ракеты «Союз ФГ» рекомендовала внедрить в производство дополнительные проверки, а также переаттестовать всех сотрудников «Байконура».

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.