Сирия, 1 ноября. Общая могила с телами 1500 мирных жителей была обнаружена в городе Ракка. ВВС коалиции США бомбардируют город Багуз-Фаукани в Дейр-эз-Зоре. 23 курдских бойца были убиты в ходе столкновений с ВС Турции в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: координируют усилия по возвращению беженцев в САР с властями Ливана.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам сил САР в северной части Хамы.

Курды: понесли потери в результате столкновений с турецкими ВС на северо-западе Ирака.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции курдов на севере провинции Ракка.

Международная коалиция: провела бомбардировку в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что новая партия беженцев из Сирии, проживавших в лагерях на территории Ливана, готовится к возвращению в освобожденные районы САР. По данным военных источников AMN, группы перемещенных лиц стягиваются к контрольно-пропускному пункту «Аль-Абудия», расположенному на сирийско-ливанской границе. Правительства обеих стран координируют усилия по возвращению сирийских граждан. Напомним, отток беженцев из Ливана усилился после того, как Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС полностью освободила территории провинций Дамаск, Эль-Кунейтра и Даръа.

Провинция Дейр-эз-Зор

После того как отряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) начали стремительно покидать юго-восточные районы Дейр-эз-Зора, ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции возобновили боевые вылеты в населенном пункте Багуз-Фаукани, передает информационный портал Masar Press Agency. Напомним, город был вновь захвачен террористами «Исламского государства»1 в конце прошлой недели. Как сообщалось ранее, курды передислоцируют свои силы на север Сирии, где в последние несколько дней заметно участились вооруженные стычки с турецкими вооруженными силами. Прежде всего отряды SDF были переброшены к городу Кобани, находящемуся в северо-восточной части провинции Алеппо, а также в район населенного пункта Тель-Абьяд в Ракке. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, ситуация на юго-востоке САР тем временем продолжает обостряться. Местные активисты не исключают возможность новой атаки террористов у границы с Ираком в ближайшее время.

Провинция Ракка

Telegram-канал (encnewscenter50) сообщает о том, что в городе Ракка была обнаружена еще одна общая могила с телами 1500 мирных жителей, преимущественно детей и женщин. Отмечается, что все они были убиты в результате авианалетов ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Напомним, в административном центре провинции до сих пор находят трупы местных граждан, погибших в ходе операции по захвату города «Демократическими силами Сирии» (SDF) и поддерживающими их США.

Между тем на севере провинции не прекращаются обстрелы со стороны турецких вооруженных сил. Как передает в сети Twitter военный источник (dersi4m), под ударом в очередной раз оказались укрепления «демократических сил» вблизи города Тель-Абьяд, а также недалеко от населенных пунктов Селиб Киран, Тил Фендер, Савсак и Ябиса.

Провинция Хама

В северной части Хамы не утихают перестрелки между правительственными силами и радикалами незаконных вооруженных формирований. По информации Telegram -канала (encnewscenter50), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли огневые позиции джихадистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Набуда. Напомним, военнослужащие армии САР были вынуждены открыть огонь после ракетных ударов исламистов, которые в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне. Напомним, меморандум о формировании буферной зоны был подписан представителями России и Турции 17 сентября. По условиям заключенного соглашения, боевики должны были вывести всю тяжелую технику к 10 октября, тогда как полный вывод джихадистов должен был завершиться к 15 октября. Тем не менее радикальные группировки вооруженной оппозиции до сих пор сохраняют военное присутствие на данных территориях, при этом не прекращая провоцировать новые стычки.

Ирак

Стало известно, что во время вооруженных столкновений между курдскими вооруженными формированиями и силами Турции, развернувшихся в районе горного хребта Кандиль на северо-западе Ирака, были убиты 23 радикала Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявляет информационное агентство Al Manar News со ссылкой на военные источники в рядах турецкой армии. Отмечается, что курдские боевики намеревались атаковать территории турецкой провинции Хаккяри. Напомним, РПК является запрещенной организацией в Турции и ряде других стран. Более того, члены данного формирования ранее взяли на себя ответственность за проведение нескольких терактов в Турецкой Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)