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В Крыму рады, что под санкции попали бежавшие на Украину «предатели»

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В Крыму рады, что под санкции попали бежавшие на Украину «предатели»

Симферополь, 1 ноября. В Крыму рады, что в санкционный список РФ по отношению к Киеву попали покинувшие полуостров после 2014 году «предатели», заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства по реализации указа президента РФ Владимира Путина о мерах в ответ на санкции Киева. В санкционный список попали сотни украинских чиновников и более шести десятков компаний. Среди лиц, попавших под санкции, были и те, кто имеет непосредственное отношение к Крыму — лидер экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещена в России) Мустафа Джемилев.

По словам Полонского, ответные действия России в отношении Киева «абсолютно обоснованы». Политик выразил надежду, что санкции – лишь один из шагов Москвы, который направлен на «реальное наказание обличенных властью и деньгами».

Кроме того, добавил Полонский, для Крыма символично то, что в санкционный список попали бежавшие на Украину «предатели», которые ежедневно своими действиями наносили вред полуострову, сообщило РИА Новости. 

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало демократическим путем за воссоединение с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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