«Хвост будет резаться по кусочкам»: в Госдуме считают ответные меры РФ чувствительными для Украины

Москва, 1 ноября. Специальные меры в ответ на санкции Украины вводятся своевременно и взвешенно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

«В данном случае мы принимаем меры абсолютно вовремя. <…> Считаю, что пауза была оптимальной, время абсолютно не упущено», — заявил Гутенев.

По словам депутата, быстрый и зеркальный ответ на украинские санкции дал бы повод оппонентам, прежде всего Вашингтону и Лондону, связать Россию с минским процессом, стороной которого Москва не является. Кроме того, резкий ответ мог спровоцировать обострение ситуации.

Гутенев подчеркнул, что меры были приняты максимально взвешено, так как удалось минимизировать косвенные воздействия на российскую экономику. Депутат отметил, что в случае усиления конфронтации у России осталось еще много «козырей».

«В данном случае хвост будет резаться по кусочкам, и я думаю, максимально больно», — добавил депутат.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц Украины.