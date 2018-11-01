Член палаты лордов Британии поддержала деятельность России в Сирии

Лондон, 1 ноября. Член палаты лордов британского парламента, правозащитник Каролина Кокс положительно оценила действия России в Сирии.

По ее словам, Москва помогает правительственным войскам в Сирии избавить страну от джихадистов.

«Я уважаю Россию за эти действия»,— рассказала Кокс в эфире телеканала RT.

Она подчеркнула, что часто подвергается нападкам за свою позицию со стороны западной прессы. Парламентарий рассказала, что часто встречала про себя «очень злобные статьи» во всемирно известных изданиях, например, таких как Times.

Напомним, что ранее действия России в Сирии поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.