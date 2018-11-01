Соблазн спровоцировать Россию: эксперт объяснил суть учений ВСУ в Херсоне

В Крыму предостерегли Киев от бряцания оружием вблизи российских границ.

«Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ России», — заявил председатель комитета Госсовета по межнациональным отношениям Республики Крым Юрий Гемпель, его слова приводит РИА Новости.

Он также напомнил, что в 2001 году украинские военные по ошибке сбили российский самолет. Еще крымский парламентарий обратил внимание на низкий уровень компетенций ВСУ.

«Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой. Поэтому подобные учения несут прежде всего опасность для самой Украины», — заключил депутат Госсовета.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что, когда проводятся подобного рода учения, российские войска, которые располагаются в этом районе (а это и ВМФ РФ, и авиация, и войска противовоздушной обороны), находятся в повышенной степени боеготовности.

«Надо вспоминать не только тот печальный факт, когда был сбит самолет над Черным морем. Было много других инцидентов, когда украинские ракеты залетали на территорию этой страны и причиняли вред населению. Но из-за этих учений, которые они проводят, мы панику не нагнетаем», — говорит военный обозреватель «КП».

По словам собеседника, если учения будут тщательно оговорены: в каком именно районе они будут проводиться, в какой период, затрагивают ли они воздушное или морское пространство России, то к ним и в министерстве обороны, и в Генштабе будут относиться спокойно и даже с пониманием.

«Ведь мы не можем запретить Украине проводить учения. Точно так же, как Киев не может запретить нам проводить учения там, где мы захотим», — заключил Виктор Баранец.

По его словам, заявление крымского депутата носит скорее политический характер. Кроме того, он объяснил суть учений ВСУ в Херсоне.