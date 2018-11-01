Соблазн спровоцировать Россию: эксперт объяснил суть учений ВСУ в Херсоне
В Крыму предостерегли Киев от бряцания оружием вблизи российских границ.
«Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ России», — заявил председатель комитета Госсовета по межнациональным отношениям Республики Крым Юрий Гемпель, его слова приводит РИА Новости.
Он также напомнил, что в 2001 году украинские военные по ошибке сбили российский самолет. Еще крымский парламентарий обратил внимание на низкий уровень компетенций ВСУ.
«Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой. Поэтому подобные учения несут прежде всего опасность для самой Украины», — заключил депутат Госсовета.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что, когда проводятся подобного рода учения, российские войска, которые располагаются в этом районе (а это и ВМФ РФ, и авиация, и войска противовоздушной обороны), находятся в повышенной степени боеготовности.
«Надо вспоминать не только тот печальный факт, когда был сбит самолет над Черным морем. Было много других инцидентов, когда украинские ракеты залетали на территорию этой страны и причиняли вред населению. Но из-за этих учений, которые они проводят, мы панику не нагнетаем», — говорит военный обозреватель «КП».
По словам собеседника, если учения будут тщательно оговорены: в каком именно районе они будут проводиться, в какой период, затрагивают ли они воздушное или морское пространство России, то к ним и в министерстве обороны, и в Генштабе будут относиться спокойно и даже с пониманием.
«Ведь мы не можем запретить Украине проводить учения. Точно так же, как Киев не может запретить нам проводить учения там, где мы захотим», — заключил Виктор Баранец.
По его словам, заявление крымского депутата носит скорее политический характер. Кроме того, он объяснил суть учений ВСУ в Херсоне.
«Точно такие же слова мы слышим от Запада и НАТО, когда Россия проводит учения. На Западе их обязательно называют «бряцанием оружием». Но вы знаете, нашей армии даже из гарнизонов не нужно выходить — что маленькие, что большие учения обязательно назовут «бряцанием оружием». Тем не менее хотелось бы, чтобы украинские учения прошли без инцидентов и какого-либо вреда для российского населения.
Я не исключаю, зная позицию украинских политиков и генералов, что у них есть соблазн каким-либо образом спровоцировать Россию. Да, мы постоянно держим это в уме, и к различным провокациям наши вооруженные силы готовы», — заключил Виктор Баранец.