Генпрокурор РФ потребовал усилить надзор за следствием и дознанием

Москва, 1 ноября. Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал усилить прокурорский надзор за следствием и дознанием, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Куренной констатировал, что в ведомстве были определены конкретные меры по улучшению законности при осуществлении уголовного преследования. Детали в настоящее время он не стал раскрывать.

«Генпрокурор Юрий Чайка издал указание об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания», — констатировали в Генпрокуратуре.

С помощью видеосервиса надзорного ведомства «Эфир» Куренной напомнил о том, что предварительное следствие и дознание в России неоднократно попадали под критику со стороны генеральной прокуратуры. Так, Чайка уже отмечал, что в работе российских следователей за последние 20 лет произошла деградация.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в Уфе трое сотрудников правоохранительных органов устроили застолье и пригласили коллегу. Девушка, не подозревая, что «торжество» обернется для нее изнасилованием, согласилась, так как не могла отказать старшему по званию.