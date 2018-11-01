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Экономика

«Лукойл» снизил оптовые цены на бензин

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«Лукойл» снизил оптовые цены на бензин

Москва, 1 ноября. Компания «Лукойл» сообщила о снижении оптовых цен на бензин. Как уточнили в пресс-службе, компания присоединилась к заключенному между российским правительством и нефтяными компаниями соглашению о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке.

В «Лукойле» подчеркнули, что в соответствии с рекомендациями министерства энергетики РФ и ФАС с 1 ноября компания изменит цены на продукцию, реализуемую мелким оптом.

Накануне в Москве прошло совещание правительства РФ с нефтяными компаниями. По его итогам вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что нефтяники согласились зафиксировать до конца года стоимость бензина и дизельного топлива на уровне июня.

Автор: Василий Котов
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