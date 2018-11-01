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Два бойца ВСУ погибли в Донбассе при падении грузовика в кювет

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Два бойца ВСУ погибли в Донбассе при падении грузовика в кювет

Луганск, 1 ноября. Два бойца Вооруженных сил Украины погибли, еще трое получили ранения в результате падения грузового автомобиля в кювет. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел вблизи населенного пункта Кряковка, когда водитель грузовика при перевозке военнослужащих не справился с управлением, в результате чего автомобиль угодил в кювет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли, трое получили травмы различной степени тяжести», – сообщил подполковник.

Стоит отметить, что в течение четырех лет боевых действий в Донбассе, которые Киев начал против Донецкой и Луганской народных республик, неоднократно становилось известно о небоевых потерях ВСУ. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, транспортными средствами, пьянства, конфликтов и употребления запрещенных наркотических веществ.  

Накануне стало известно о том, что украинский военный погиб под Волновахой в результате нарушения техники безопасности при обращении с гранатой.

Автор: Екатерина Кухарева
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