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Нурмагомедов объяснил, почему не поедет на слушания о потасовке после боя с Макгрегором

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Нурмагомедов объяснил, почему не поедет на слушания о потасовке после боя с Макгрегором

Москва, 1 ноября. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, ранее одержавший уверенную победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, не собирается ехать в США для участия в заседании NSAC по рассмотрению эпизода с массовой дракой в Лас-Вегасе 6 октября в рамках турнира UFC 229.

Спортсмен решительно подчеркнул, что на заседание в Лас-Вегас он ехать не собирается.

«Я невиновен. Я просто защищал свою семью и религию, — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит beIN. — Если хотят наказать, то могут забрать все заработанные мною деньги и дисквалифицировать на десять лет. Мне все равно».

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде, применив удушающий прием, и защитил титул чемпиона UFC. Сразу же после боя Нурмагомедов вступил в перепалку с представителями команды ирландского бойца. Словесная ругань переросла в массовую драку. Ряд потасовок произошел в октагоне и за его пределами. Спустившийся в зал Нурмагомедов атаковал спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. В это же время в октагон поднялся секундант Нурмагомедова и начал драку с Макгрегором.

Автор: Тимур Румянцев
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