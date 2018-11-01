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Путин: Единое сплоченное общество способно противостоять внешнему давлению

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Путин: Единое сплоченное общество способно противостоять внешнему давлению

Москва, 1 ноября. Только единое сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные вызовы, противостоять внешнему давлению. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе.

Российский лидер подчеркнул, что Всемирный русский народный собор в течение 25 лет вносит значительный вклад и играет важную роль в общественной жизни России, всего русского мира.

Путин выразил уверенность, что только единое, сплоченное общество может отвечать на самые серьезные исторические вызовы, а также добиваться реальных прорывов и положительных результатов.

Кроме того, президент РФ заявил, что сплоченный народ может противостоять давлению извне, отстаивать целостность и суверенитет страны.

Автор: Алексей Громов
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