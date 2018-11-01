Ответ на цинизм Киева: в Совфеде объяснили введение санкций против Украины

Москва, 1 ноября. Вводимые Россией санкции в отношении Украины являются адресными мерами и представляют собой ответ на цинизм Киева, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, постановление об ответных мерах Москвы на санкции Киева обусловлено рядом факторов. Санкции, отметил Климов, вводятся на основании российского законодательства в соответствии с международным правом и носят сугубо ответный характер.

При этом член Совфеда объяснил, что ограничительные меры в отношении украинского государства стали ответом на недружественные действия Киева, что и является причиной их введения.

«Они касаются тех людей, которые на словах называют Россию агрессором, а на деле наживаются, используя наши экономические возможности», — цитирует сенатора RT.

По его мнению, вводимые меры способны остановить данный процесс.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц из-за недружественных действий Киева. В четверг, 1 ноября, было опубликовано постановление российского правительства, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ответные меры Москвы против Киева коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Ранее вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что в Крыму рады попаданию в российский санкционный список «предателей», покинувших полуостров после 2014 года.