Курс доллара упал на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 1 ноября. Курс американской валюты упал на открытии торгов Московской биржи в четверг, 1 ноября. К 10.00 по московскому времени курс доллара составлял 65,7 рубля. Об этом свидетельствуют данным торгов Московской биржи.

Отмечается, что по состоянию на 11.00 американская валюта продолжила падать и вскоре составила 65,63 рубля. Курс европейской валюты на открытии торгов уменьшился на одну копейку и составил 74,6 рубля, сообщает «Свободная пресса».

Во время торгов индексы столичной биржи и РТС показывали негативную динамику — 2349,94 и 1113,77 пункта соответственно.