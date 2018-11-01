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В Раде призвали Киев к прямому диалогу с республиками Донбасса

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В Раде призвали Киев к прямому диалогу с республиками Донбасса

Киев, 1 ноября. Властям Украины необходимо начать прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками ради мира в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

«Прямой диалог с Донецком. Прямой диалог с Луганском. На разных уровнях. Это важнейшее условие  — вернуть доверие и вернуть мир», — призвал парламентарий.

При этом Новицкий указал на то, что Киеву следует пойти на компромисс в вопросе введения в Донбасс миротворцев, передает издание «Украинская правда».

«Ради того, чтобы сохранить жизни наших граждан, необходимо пойти на компромисс и ввести миротворческую миссию на линию соприкосновения», — констатировал депутат.

В Раде призвали Киев к прямому диалогу с республиками Донбасса

Напомним, в течение четырех лет на территории Донецкой и Луганской народных республик продолжается война. Киев начал боевые действия против ДНР и ЛНР весной 2014 года после того, как республики объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Власти Украины продолжают добиваться возможности введения на территорию Донбасса миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что российская сторона поддерживает идею миссии. Однако по мнению главы РФ, речь в данном вопросе может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинская сторона, в свою очередь, полагает, что миссия ООН должна иметь более широкие полномочия. В Киеве заявили о необходимости размещения ее на всей территории Донбасса до границы с Россией.

Автор: Екатерина Кухарева
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