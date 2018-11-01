Вице-президент РФС оценил шансы Петербурга на проведение финала ЛЧ-2021

Москва, 1 ноября. Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин оценил шансы Санкт-Петербурга в борьбе за место проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила, что Россия выразила желание провести финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году. Также о своем намерении принять финала первенства заявили Мюнхен, Вена, Тбилиси и Мадрид.

Анахин отметил, что Петербург готов провести финал, тем более, что Северная столица уже принимала матчи чемпионата мира и примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году.

«Стадион прекрасный... Это единственный стадион с крышей. Я уверен, что мы победим [Мюнхен]», — цитирует телеканал «360» вице-президента.

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» прошли матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира-2018. Во время домашнего мундиаля Петербург принимал у себя матчи группового этапа, 1/8 финала, полуфинала и матч за третье место.