ВолюВышинскому: в Москве пройдет акция в поддержку главы РИА Новости Украина

Москва, 1 ноября. Акция солидарности с журналистом, главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, уже полгода находящимся в СИЗО по ложному обвинению в государственной измене, пройдет завтра, 2 ноября 2018 года, в Москве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, мероприятие, главным девизом которого станет «Дело шито белыми нитками», состоится у украинского посольства, расположенного по адресу: Леонтьевский переулок, дом 18.

Акция начнется в 11.00.

В акции примут участие представители ведущих российских и зарубежных СМИ. Они выйдут к посольству Украины с катушками белых ниток и плакатами с хештегом #ВолюВышинскому. Среди участников будут также журналисты Федерального агентства новостей и агентства USA Really.

По мнению главного редактора USA Really, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, регулярно проходящие акции в поддержку Вышинского с участием журналистов означают, что профессиональное сообщество не намерено дистанцироваться от творящегося беспредела.

«Происходящее на Украине не укладывается ни в какие рамки и является не чем иным, как попранием любых правовых норм. Это касается не только ситуации с главредом РИА Новости Украина, но и всех сфер жизни украинского общества», — уверен Малькевич.

В беседе с ФАН он обратил внимание на то, что апелляционные суды на Украине были ликвидированы именно в тот день, когда должна была рассматриваться апелляция на арест Вышинского, — 2 октября. По мнению Малькевича, важно, чтобы на Украину, руководство которой не воспринимает никакие аргументы, обратил внимание Европарламент.

«Распоясавшиеся режимы понимают только язык силы!» — уверен он.

Напомним, что ранее МИД РФ потребовал освобождения являющего гражданином России Кирилла Вышинского. С аналогичным призывом выступила также ОБСЕ. Однако все обращения, требования и призывы были Киевом проигнорированы.

Главному редактору РИА Новости Украина по обвинению в госизмене и незаконном хранении оружия грозит до 15 лет лишения свободы. Федеральное агентство новостей обращается к представителям СМИ, общественности и всем неравнодушным людям прийти завтра к посольству Украины и принять участие в акции.