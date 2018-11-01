Паранойя и «уши российской разведки»: экс-депутат Рады учуял нацистский душок в украинской игре про Освенцим

Украинский программист и дизайнер Дмитрий Дыбин рассказал подробности создания онлайн-игры The Cost of Freedom, которая стала причиной международного скандала — Польшу возмутили оскорбления и антипольские выпады, присутствующие в игре. При этом сам разработчик отрицает тот факт, что игра оказалась с нацистским душком.

«Первоначально мы хотели поместить игроков в нацистский лагерь. Чтобы человек мог, скажем, сыграть за своего деда, победить нацистов и спастись», — цитирует его слова украинское издание «Думская».

При этом разработчику кажется совершенно нормальным, когда геймер получает возможность играть за нацистов, виртуально убивая при этом солдат антигитлеровской коалиции и мирных жителей.

«Никакой проблемы в этом нет», — уверен Дыбин.

Тем не менее, по его словам, испугавшись критики, разработчики отказались, как им кажется, от исторической привязки и сделали «условную тюрьму, где содержатся условные узники, которых терроризируют условные охранники». А видеозапись на YouTube, из-за которой в Польше возник скандал, — это, по версии Киева, результат действий мифической «российской разведки».

«Мне кажется, за этой историей торчат уши российской разведки», — комментирует эту историю украинскому изданию «Главред» юридический эксперт Александр Иванов.

По его мнению, ролики были специально переозвучены по-польски и вброшены в Интернет, что и послужило причиной скандала.

«Это классика работы разведки», — считает он.

Паранойей по поводу якобы «ушей российской разведки» на Украине пытаются оправдаться за то, что после государственного переворота 2014 года пропаганда нацизма стала там чем-то рутинным и привычным, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник, который учуял в этой истории явный нацистский душок.

По мнению Олейника, «заветами» идеологов и практиков самого оголтелого национализма, таких как восхваляемые на Украине Степан Бандера и Роман Шухевич, в первую очередь руководствуются сами киевские политики, тем самым давая зеленый свет всем поклонникам человеконенавистнической идеологии.

«Корни этого лежат в поведении всей этой шайки», — отметил Олейник, напомнив о недавнем скандале, когда спикер Верховной рады и «герой» Майдана Андрей Парубий «похвалил» главу нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Напомним, Парубий в эфире украинского телеканала назвал Гитлера «самым большим демократом», что привело к скандалу и вызвало осуждение в ЕС.

«Нацистская идеология, идеология Бандеры, ненависть и презрение к другим нациям, в том числе к полякам, пронизывает как нынешнюю власть в Киеве, так и сознание многих граждан. А после государственного переворота эта зараза расползлась по всей стране», — считает Олейник.

По словам экс-депутата Рады, все разговоры об «ушах российской разведки» — это паранойя и попытка скрыть тот факт, что на Украине нацизм есть и никуда деваться не собирается.

«Это в чистом виде пропаганда человеконенавистнических нацистских взглядов, поэтому, естественно, это вызвало очень острую реакцию в Польше. На Украине, которая уже просто не существует как страна, все пропитано идеологией слегка модернизированного и «улучшенного» нацизма. Вполне легальное и одобряемое на официальном уровне восхваление Бандеры и иже с ним — тому яркий пример», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее появилась информация, что окружная прокуратура Варшавы проводит проверку информации о разработке украинской компанией Aliens Games компьютерной игры «Цена свободы — онлайн-игра о польских лагерях смерти».

Инициатором расследования выступил директор Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, по мнению которого эта игра не только оскорбительна для поляков, но и содержит элементы пропаганды нацизма.

По правилам игры геймер может выбрать роль узника или надзирателя на территории бывшего немецкого комплекса концлагерей «Освенцим» («Аушвиц»), расположенного на территории Польши. В рекламных роликах игры фигурировали сцены расстрела, уничтожения узников в газовых камерах, а также фразы, унижающие достоинство поляков.