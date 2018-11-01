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Додон попросил Путина увеличить число бюджетных мест в вузах РФ для молдаван

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Додон попросил Путина увеличить число бюджетных мест в вузах РФ для молдаван

Москва, 1 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон попросил главу России Владимира Путина увеличить количество бюджетных мест в российских вузах для молдавской молодежи.

На встрече со студентами Московского государственного университета Додон рассказал о беседе с президентом России, в ходе которой попросил рассмотреть возможность расширить возможности поступить в российские вузы иностранным абитуриентам.

«Я обратился с просьбой, чтобы увеличить число бюджетных мест для молдавских студентов», — уточнил Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что молодые люди из его страны готовы учиться не только в столицах России (Москве и Петербурге), но и в региональных высших учебных заведениях.

Додон попросил Путина увеличить число бюджетных мест в вузах РФ для молдаван

«Я очень надеюсь, что после вчерашней встречи мы добьемся увеличения этой квоты для молдавской молодежи», — заключил Додон.

Автор: Катерина Иванова
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