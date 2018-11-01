Донбасс: бойцы ВСУ массово отравились просроченными продуктами

Луганск, 1 ноября. Украинских военнослужащих, находящихся в зоне Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, кормят просроченными продуктами питания. Только за последнюю неделю в медицинские учреждения из-за отравлений «просрочкой» были доставлены более 50 бойцов ВСУ, о чем сообщает Луганский информационный центр.

Об учащении случаев массовых отравлений военнослужащих сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. По его словам, более 50 военнослужащих из частей и подразделений 59-й и 10-й бригад ВСУ поступили в медицинские учреждения населенных пунктов Попасная, Золотое и Крымское.

В настоящее время в украинских военных частях в Донбассе проводятся проверки условий хранения продуктов питания.

Напомним, в июле этого года сообщалось о том, что в Донбассе из-за отсутствия очищенной воды после остановки предприятия по производству хлора «ДнепрАзот» произошли массовые отравления военнослужащих ВСУ.