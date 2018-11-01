СК РФ завел дело о взятках при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня»

Москва, 1 ноября. Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту дачи взятки при реконструкции здания кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в марте этого года.

По версии следствия, в 2013-2014 годах директор «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслав Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору «Иск Ресурс» Никите Чередниченко. Предполагается, что все трое получателя взятки действовали в составе одной организованной группы.

«Взятка предназначалась за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отметим, что Комкову и Чередниченко уже предъявлены обвинения в получении взятки. Вишневский подозревается в даче взятки. Следствие намерено объявить менеджера в международный розыск, поскольку в 2016 году он сбежал в Испанию.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в 25-26 марта этого года и унес жизни 64 человек, из которых 41 — ребенок. По одной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в неисправной проводке, по другой — поджог поролона подростками в игровой комнате.