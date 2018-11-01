УПЦ Порошенковского патриархата: в Раде объяснили, зачем главе Украины автокефалия

Киев, 1 ноября. Процесс формирования на Украине так называемой единой поместной украинской православной церкви (УПЦ) стартовал лишь для того, чтобы глава страны Петр Порошенко использовал его в своей предвыборной кампании. Об этом в четверг заявил журналистам депутат украинской Рады Вадим Новинский.​​​

Украинский парламентарий выразил уверенность, что процесс предоставление автокефалии украинской церкви начался именно тогда, когда представители и технологи Порошенко пришли к выводу, что этот вопрос может быть одним из элементов его предвыборной кампании.

Новинский обратил внимание на то, что политики ни в коем случае не должны вмешиваться в дела церкви. При этом он подчеркнул, что раскол был бы давно преодолен, если бы в процесс не влазили украинские политики.

«Я называю это УПЦ Порошенковского патриархата», — заявил он.

Напомним, киевское руководство и неканоническая церковная структура на Украине надеются до конца текущего года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого могут выбрать в ходе «объединительного собора» православных церквей на Украине. В настоящее время дата такого собора не определена. Впрочем, каноническая УПЦ заявила, что не планирует принимать участие в этом мероприятии.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Порошенко официально на данном этапе не заявил о желании баллотироваться на второй срок.