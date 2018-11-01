Донецк, 1 ноября. Украинские силовики перебросили к линии разграничения в Донбассе 13 гаубиц, сообщил в четверг глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Он уточнил, что разведка ДНР обнаружила две 152-миллиметровые самоходные гаубицы «Акация» и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Талаковка. Также, по словам Безсонова, восемь гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра появились недалеко от населенных пунктов Лебединский и Приморский.

«Мы в очередной раз обращаемся к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призываем произвести тщательный мониторинг указанных районов с целью принуждения украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства», — подчеркнул Безсонов.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования конфликта в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно устанавливался режим прекращения огня, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.