Киев, 1 ноября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на попадание в санкционный список России. По словам украинского политика, ее это мало волнует.

На своей странице в Facebook Тимошенко прокомментировала ответ Москвы на украинские санкции против России. Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому ограничительные меры вводятся против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют, — заявила Тимошенко в соцсети. — Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может».

При этом она напомнила, что ее противники на предстоящих выборах президента Украины регулярно пытаются называть ее так называемым «агентом Кремля». По мнению Тимошенко, им придется объяснить, почему этот самый «агент» попал под российские санкции.

«Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой (улица, где расположено здание администрации президента Украины. — Прим. ФАН) оперативно составляются новые темники о том, что «Кремль сделал это специально», — рассказала Тимошенко. — У них на мифологеме обо мне как о «кремлевской руке» построена вся черная PR-кампания».

Украинские политики регулярно заявляют о так называемой агрессии со стороны России, однако за годы обвинений так и не смогли представить доказательства. В Москве отвергают все обвинения, называя их голословными.