Сирия: Дамаск и Москва сотрудничают в сфере строительства аэропортов

Дамаск, 1 ноября. Сирия сотрудничает с Россией в вопросе расширения международного аэропорта Дамаска и строительства новой воздушной гавани, заявил сирийский министр транспорта Али Хамуд.

По его словам, сирийские власти планируют строить и восстанавливать аэропорты.

«Как сказал президент Сирии Башар Асад, главную роль будут играть те страны, что встали на сторону Сирии, и на первом месте среди этих стран дружественная Россия», — цитирует РИА Новости министра.

По словам Хамуда, в настоящее время Дамаск и Москва сотрудничают в вопросе расширения столичного аэропорта или строительства нового вместо имеющегося. Он добавил, что сирийским аналитическим компаниям уже дано поручение изучить экономическую сторону данного вопроса и дать заключение, чтобы сравнить оба варианта. После чего будет принято решение, что больше подходит, отметил Хамуд.