Комиссия по аварии «Союз-ФГ» рекомендовала провести аттестацию сотрудников «Байконура»

Москва, 1 ноября. Комиссия по расследованию аварии ракеты «Союз ФГ» рекомендовала внедрить в производство дополнительные проверки, а также переаттестовать всех сотрудников «Байконура». Об этом в четверг сообщил глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Речь, в частности, идет о внедрении контроля работы датчика «Д», улучшении процесса сборки ракеты, а также о более тщательном видеодокументировании рабочего процесса.

«Также рекомендована переаттестация персонала Байконура, хотя весь он опытный, проведение дополнительных инструктажей», — отметил Баранов.

Напомним, что 11 октября произошла авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10». Согласно предварительным данным, во время старта произошло столкновение блоков первой и второй ступеней. Отметим, что сами космонавты не пострадали.