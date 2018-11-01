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Глава госкомиссии назвал официальную причину аварии «Союза»

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Глава госкомиссии назвал официальную причину аварии «Союза»

Москва, 1 ноября. Шток бокового блока ракеты «Союз ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре, что является причиной аварии по официальной версии, рассказал председатель комиссии по расследованию аварии корабля «Союз МС-10» Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Москве.

«Шток бокового блока «Д» ракеты «Союз ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре, что стало причиной аварийной ситуации», — сообщил он.

При этом глава госкомиссии добавил, что нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета. При пуске боковой блок ударил по центральному блоку и вскрыл бак горючего, объяснил Скоробогатов.

Напомним, 11 октября ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. На борту во время аварии находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, они не пострадали в результате произошедшего. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что причиной аварии стала неправильная работа датчика, который информирует о расхождении первой и второй степеней ракеты.

Автор: Екатерина Кухарева
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